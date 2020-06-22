السليمانية تودع أحد أشهر مطربيها إثر وفاته بكورونا

2020/06/22 | 09:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطرب المعروف عطا جاوشين

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