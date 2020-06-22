كورونا يضرب البرلمان.. الحلبوسي يعلن عدد المصابين نواباً وموظفين

2020/06/22 | 09:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24 - صورة: كوردستان 24

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