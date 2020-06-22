مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مسلحين كورد شمالي دهوك

2020/06/22 | 09:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل احد جنودها في اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة عمليات "مخلب النمر“، في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان إن ”عسكريا أصيب خلال اشتباكات اندلعت مع الإرهابيين نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه استشهد متأثر بإصابته“.

وأضافت أن ”الاشتباكات أسفرت أيضا عن تحييد إرهابيين اثنين مع أسلحتهما“.

وفجر الأربعاء، انطلقت عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.



تستهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

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