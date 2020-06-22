العمليات المشتركة تطلق المرحلة الثالثة من عمليات

2020/06/22 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أطلقت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين (22 حزيران 2020) المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق".

وقال الفريق الركن، عبد الامير كامل عبد الله الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم الاثنين 22 حزيران 2020 عملية ابطال العراق / المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (( ديالى، سامراء، كركوك )) من ثلاثة محاور".

واوضح، أن العملية اشتركت فيها "وزارة الدفاع /من خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من (قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى) وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، ووزارة الداخلية / قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وافواج سوات والتكتكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وهيأة الحشد الشعبي / قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

ولفت الى ان "العمليات تستهدف مساحة ( 4853 ) كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وسنوافيكم مِن خلال خلية الاعلام الامني بالتفاصيل أول بأول طوال فترة العمليات".

وانطلقت عمليات "أبطال العراق-نصر السيادة" مطلع حزيران الجاري، بإشراف وتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أطلق على العمليات التي انطلقت من محافظة كركوك، التسمية المذكورة آنفاً، لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

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