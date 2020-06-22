الحشد الشعبي يفجر خمس عبوات ناسفة تحت السيطرة في ديالى

2020/06/22 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، خمس عبوات ناسفة تحت السيطرة في ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للفوج الخاص واللواء 15 في الحشد فجرت، صباح اليوم، خمس عبوات ناسفة أثناء التقدم بالطريق المحاذي لنهر الزركة باتجاه سد العظيم في ديالى أثناء تنفيذ عمليات أبطال العراق

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