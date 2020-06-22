تحالف الفتح يصدر بياناً بشأن عودة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي

2020/06/22 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب تحالف الفتح، عن تحفظه حيال عودة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وتسليم نفسه للقضاء، مهدداً بموقف آخر. وذكر التحالف في بيان انه “تفاجأ في الأيام القليلة الماضية بخبر عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي، مستغربا بان الامر يتم بعلم وموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين وقادة القوى السياسية”. واعرب التحالف، عن تحفظه على هذه […]

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