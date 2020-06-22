2020/06/22 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، انطلاق عملية، أبطال العراق / المرحلة الثالثة، لتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور. وذكر بيان صادر عن نائب قائد العمليات المشتركة عبدالامير الشمري، أنه “بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية أبطال العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية أبطال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).