الصحة العالمية “غاضبة” من وسائل إعلام عراقية بسبب تصريح حول “العلاج الروسي”

2020/06/22 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علّقت منظمة الصحة العالمية، على استخدام العراق العلاج الروسي “أفيفافير”، فيما نفت التصريح بـ”عدم نجاحه”.وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن “البرتوكولات الدولية تنص على تكامل الهيئات الرقابية الدوائية حول العالم فيما بينها باستخدام وتجربة أي عقار أو لقاح جديد لاختبار نجاعته ومأمونيته في أوقات الأوبئة والجائحات، خاصة عندما تثبت نجاعته في […]

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