بيان من مفوضية الانتخابات بشأن اجراءات الانتخابات المبكرة

2020/06/22 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، إيقاف الصلاحيات الادارية والفنية وتنحية الادارات العليا والوسطى فيها.وقالت المفوضية في بيان تلقت “العهد نيوز”، ان “مجلس المفوضين الجديد يحرص على العمل بشفافية واخلاص كبيرين على إنجاز المهمة التي كلف بها في إعادة بناء الجهاز الانتخابي وفق متطلبات المرحلة الجديدة في العراق و المتمثلة في تحقيق إرادة الناخب في إجراء […]

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