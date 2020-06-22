استخبارات الحشد واللواء 27 يعتقلان عنصرا بداعش في الكرمة

2020/06/22 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من اللواء 27 واستخبارات الحشد الشعبي،امس الاحد، عنصرا بتنظيم داعش في الكرمة بمحافظة الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة من لواء استخبارات الحشد الشعبي واللواء 27 اعتقلت عنصرا بتنظيم داعش صادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب في الكرمة بمحافظة الانبار.

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