سياسي بارز: المتظاهرون لن يفوزا بمقعد واحد ومن مصلحتهم عدم اجراء الانتخابات المبكرة

2020/06/22 | 09:31 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

شكك رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، بإمكانية وصول أي مرشح من المتظاهرين الى البرلمان ...

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