بولتون: زعيم كوريا الشمالية يهزأ من ترامب

2020/06/22 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون بولتون مستشار الامن القومي الأميركي السابق الأحد إنه يعتقد بان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون “يهزأ” من مفهوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعلاقة الصداقة بينهما.وتحدث بولتون الى شبكة “اي بي سي نيوز” في أول مقابلة قبل نشر كتابه الثلاثاء الذي يتضمن انتقادات حادة لترامب.وحين سألته الصحافية مارثا راداتز ما اذا كان ترامب […]

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