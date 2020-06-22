قرب توزيع الوجبة الـ11 من منحة الطوارئ الحكومية

2020/06/22 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري خلال الأيام المقبلة توزيع الوجبة الـ11 من منحة الطوارئ التي أقرها مجلس الوزراء بين المشمولين من الكسبة بحسب ما افادت بذلك لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب.وقالت عضو اللجنة، خالدة خليل، إن “الحكومة قسمت توزيع هذه المنحة على الأسر المشمولة على شكل وجبات كونها لا تستطيع توزيع تلك المبالغ بين […]

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