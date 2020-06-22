الصجري يدعو الكاظمي الى إنزال الجيش وقوات مكافحة الإرهاب الى الشارع

2020/06/22 | 09:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب، علي الصجري، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى إنزال الجيش ومكافحة الإرهاب، لمواجهة كورونا، قبل حلول الكارثة.

وقال الصجري في بيان إن انزال الجيش ومكافحة الإرهاب الى الشوارع في عموم العراق أمر ضروري لفرض السيطرة قبل فوات الأوان، مشيرا الى أن فاقدي الضمير لا يريدون للعراق ان ينتصر على فيروس كورونا، فيما لفت الى أن فرض الحظر الشامل لمدة شهر كامل أفضل من الكارثة المقبلة على العراق.

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