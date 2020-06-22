2020/06/22 | 09:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وصف المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، رواية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون التي تناولت مشاورات لقاء قمة الكوريتين العام الماضي بأنها مشوهة.وقال مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسي جونغ وي يونغ، إن رواية بولتون تعكس ما يراه هو من "وجهة نظره الخاصة" لا "الحقائق الدقيقة".واتهم جونغ، بولتون بالكشف من جانب واحد عن تفاصيل المناقشات الدبلوماسية القائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومات المعنية.وأضاف المكتب الرئاسي أنه أبلغ مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الموقف الكوري أمس الأحد.ويمثل هذا أول رد فعل رسمي من قبل المكتب الرئاسي الكوري على التقارير الإخبارية التي تتناول مذكرات بولتون التي ستطلق قريبا تحت عنوان "الغرفة حيث حدث ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيئول: الكثير مما ورد في مذكرات بولتون حول الشأن الكوري مشوه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيئول: الكثير مما ورد في مذكرات بولتون حول الشأن الكوري مشوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).