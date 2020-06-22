الصحة العالمية : العلاج الروسي لن يقلل الإصابات والحل هو الالتزام بالتعليمات

2020/06/22 | 09:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق عن الطريقة الوحيدة، التي يمكن من خلالها تقليل عدد الاصابات اليومية المتزايدة.

وقال ممثل المنظمة ادهم إسماعيل في تصريح إن الحل الوحيد لدرء الخطر عن العراق هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعليمات والتوجيهات، الصادرة من الجهات الصحية المختصة، واهمها التباعد الاجتماعي، والجلوس في المنازل قدر الإمكان، مضيفا أن ارتفاع او انخفاض عدد الاصابات اليومية بيد المواطن العراقي.

وأشار إسماعيل الى أن العلاج الروسي المؤمل استخدامه في العراق لا يقلل من عدد الاصابات، وانما يستخدم للمصابين للتقليل من حدة خطورة الاصابة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الروسية.

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