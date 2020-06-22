انطلاق عملية “أبطال العراق المرحلة الثالثة” لتطهير وتفتيش مناطق في صلاح الدين

2020/06/22 | 09:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، انطلاق عملية ابطال العراق المرحلة الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، كركوك من ثلاثة محاور.

وقال رسول في بيان ان العملية تتم بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، واشتركت فيها قطعات من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي.

واكد رسول ان العملية تتم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

واضاف ان العملية تهدف الى التفتيش وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.

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