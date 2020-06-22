دعوة الى مغادرة المغرب - سعيد الوجاني

2020/06/22 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بسبب ما اتعرض له يوميا في الشارع من قبل بلطجية ، ومنهم مْخازْنية يشتغلون بالمصالح الاجتماعية للقوات المساعدة ، وبعلم مسؤوليهم الكبار من الضباط ، وبسبب ما تعرضت له من اعتداء عدواني ، وغاشم من قبل المسؤولين الأمنيين في الدولة ، الذين يشتغلون تحت أوامر مستشار وصديق الملك ، حيث أُدْخلوني السجن بملف مزور ، ومطبوخ ، عنوانه " إهانة الضابطة القضائية " ، في حين انه ملف سياسي ، يصفي حسابات سياسية ، بسبب ك ......





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