الحلبوسي يكشف عن الدور الخفي لرئيس الجمهورية بعودة رافع العيساوي

2020/06/22 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الاثنين ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي.وقال الحلبوسي في حوار تابعته /المعلومة/ ان “رافع العيساوي جاء الى العراق بموجب القانون والقضاء العراقي الذي ينص على اعادة النظر بالاحكام الغيابية وذلك بحضور المتهم”.وأضاف، أن “جميع الاعترافات التي […]

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