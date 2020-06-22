الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية مازالت قائمة لكن يجب حل المشاكل الداخلية أولا

2020/06/22 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة حل المشاكل الداخلية ومحاسبة قتلة المتظاهرين وحفظ السيادة، مؤكدة ان الاتفاقية الصينية مازالت قائمة ويجري العمل بموجبها.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر لـ /المعلومة/، ان “الاتفاقية مع الصين بدأت بوادرها قبل مجيء حكومة عادل عبد المهدي في 2018، ومازالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير رغم […]

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