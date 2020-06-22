تطهير 127 قرية بمساحة 9000 كم٢ في البادية السورية

2020/06/22 | 09:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الجيش السوري بمشاركة القوات الرديفة المرحلة الثانية من تمشيط البادية السورية، بهدف ملاحقة فلول جماعة "داعش" الوهابية والقضاء عليها وصولاً ا...

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