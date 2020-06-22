الحقن بدودة طفيلية يوفر أملا جديدا لمرضى التصلب العصبي المتعدد

2020/06/22 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال خبراء من جامعة نوتنغهام في بريطانيا إن الديدان الطفيلية يمكن أن تقدم أملاً علاجياً جديدا للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.وبحسب موقع “ساينس ديلي”، أظهرت نتائج البحث، المنشورة في مجلة أمريكية، أن إصابة مرضى التصلب العصبي المتعدد بجرعة آمنة من طفيل الديدان الخطافية يحفز استجابات التنظيم المناعي ويعزز عدد الخلايا […]

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