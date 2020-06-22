العتبة الحسينية تقرر تحويل مدينة الزائرين إلى مستشفى لاستقبال مرضى كورونا

2020/06/22 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير مدينة سيد الاوصياء، مظفر محمد شعبان، الاثنين (22 حزيران 2020)، أن العتبة الحسينية قررت تحويل المدينة من مكان لحجر الملامسين إلى مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال شعبان في تصريح صحفي، إنه "إنّه نظرا لارتفاع معدل الاصابات بفايروس كورونا، قررت إدارة مدينة سيد الأوصياء (عليه السلام) العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية تحويلها من استقبال المشتبه بهم والملامسين الى موقع خاص برقود المصابين بسعة 400 سرير".

واضاف أن "المدينة وضعت أكثر من 200 غرفة بواقع سريرين للغرفة الواحدة تحت تصرف وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة، اعلنت أمس الاحد (21 حزيران 2020)، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم البلاد، بينها 44 اصابة في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، انه تم فحص (10027) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1646) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 236، بغداد / الكرخ 127، مدينة الطب 16، النجف الأشرف 83، السليمانية 245، أربيل 19، دهوك 2، كربلاء 44، كركوك 49، ديالى 95، واسط 209، البصرة 83، ميسان 106، بابل 11، الديوانية 114، ذي قار 164، الانبار 28، نينوى 11، صلاح الدين 4".

وتابع أن "حالات الشفاء لهذا اليوم 724حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 107، بغداد الكرخ 97، مدينة الطب 19، النجف 80، السليمانية 4، اربيل 23، دهوك 12، كركوك 9، ديالى 1، واسط 32، البصرة 23، ميسان 116، بابل 65، ذي قار 111، الانبار 7، نينوى 2، صلاح الدين 16".

ولفت إلى أن "حالات الوفيات لهذا اليوم كانت 87 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 31، بغداد الكرخ 10، النجف 2، السليمانية 8، اربيل 1، كربلاء 2، ديالى 1، واسط 6، البصرة ، ميسان 2، الديوانية 4، ذي قار 15، صلاح الدين 1".

واشار البيان أن "مجموع الأصابات الكلي بلغ : 30868، ومجموع حالات الشفاء : 13935، أما الراقدين الكلي فقد بلغوا: 15833، بينما يرقد في العناية المركزة: 224".

واختتم البيان أن "مجموع الوفيات الكلي منذ ظهور فيروس كورونا وإلى يومنا هذا بلغ 1100"".

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