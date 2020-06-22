الهند تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في يوم واحد

2020/06/22 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

سجلت الهند، اليوم الاثنين، أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد وفقا للأرقام الص...





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