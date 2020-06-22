التربية النيابية تدعو لاعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط وتطالب بالغاء الامتحانات

2020/06/22 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعتْ لجنة التربية النيابية، الاثنين (22 حزيران 2020)، وزارة التربية الى اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط أسوة بباقي المراحل.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي، إن "الوضع الصحي العام وتفشي وباء كورونا يحولان دون إجراء الامتحانات فضلا عن الخوف على صحة طلبتنا".

واستبعد "اجراء الامتحانات في الوقت الذي حددته الوزارة"، مناشداً "رئيس الوزراء ووزير التربية إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط".

وأضاف اللهيبي أن "اللجنة طالبت وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط درجة نجاح مثل الصف السادس الابتدائي، ولكن هيئة الرأي في وزارة التربية ارتأت أن تُجرى الامتحانات للثالث المتوسط أسوة بالسادس الاعدادي، وحددت تاريخ الامتحانات".

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بغداد اليوم- متابعة

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