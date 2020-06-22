2020/06/22 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اعلنت خلية الازمة في بابل عن اصابة خمسة من ضباط الامن الوطني في المحافظة بفايروس كورونا.وقال الدكتور اوراس العلواني عضو خلية ازمة بابل :” ان خمسة من ضباط جهاز الامن الوطني في بابل جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية ، وان احدهم حالته حرجة “.واضاف ان سبب :” اصابتهم هو طبيعة عملهم الملامس للمواطنين”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة خمسة من ضباط الامن الوطني في بابل بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة خمسة من ضباط الامن الوطني في بابل بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).