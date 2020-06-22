رحيل أحمد راضي.. جدل كبير وتبرؤ من المسؤولية

2020/06/22 | 09:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةلم يكن رحيل الأسطورة العراقية أحمد راضي خبرا عابرا بل ترك صدمة كبيرة لم تستوعبها الجماهير والوسط الرياضي الذي راح يبحث عن تفاصيل دقيقة ومعقدة لن تنتهي برثاء ونعي.كووورة أعد هذا التقرير حول وفاة النجم أحمد راضي وتداعيات رحيله:إثارة الجدلأثار الفيديو الذي نشره مدير مستشفى النعمان الدكتور صلاح العزي، قبل يومين من رحيل النجم أحمد راضي جدلا كبيرا.وانتقد العزي بعض الفضائيات التي اتهمت المستشفى بالإهمال وشرح الكثير من التفاصيل رغم الحالة النفسية المتراجعة لأحمد راضي ووضعه الصحي المتردي وهو على جهاز التنفس.ومع إعلان خبر الوفاة ظهرت انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدير المستشفى على اعتبار أن المريض كان بحاجة ماسة للراحة لا أن يستغل وجوده لتسجيل فيديو يرد من خلاله على ما طرح في الإعلام. تبرير الوفاةمدير مستشفى النعمان الدكتور صلاح العزي أكد أن أحمد راضي كان على جهاز التنفس بسبب شعوره بضيق في التنفس صباح اليوم وأنه رفع الجهاز بعد ذهابه إلى دورة المياه ليتعرض بشكل مفاجئ إلى حالة إغماء حاول الأطباء إسعافه دون جدوى ليفارق الحياة.ولفت إلى أن الطاقم الطبي لم يدخر جهدا في سبيل إنعاش النجم الكبير أحمد راضي لكن إرادة الله كانت فوق مساعيهمتشريح الجثة ادعى أحد الصحفيين المقيمين في خارج البلاد أنه حصل على توكيل من أهل الراحل ووفق وصية كتبها أحمد راضي بوقت سابق ذكر فيها أنه في حالة وفاته يجب أن تشرح جثته.وأثارت هذه الأنباء جدلا جديدا حول وفاة الأسطورة أحمد راضي وضرورة البحث عن أسباب الوفاة.موعد الطائرةكان من المؤمل أن يغادر نجم الكرة العراقية أحمد راضي ظهر اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للالتحاق بعائلته التي تقيم هناك بطائرة خاصة بالتنسيق ما بين رئيس الاتحاد الأردني واتحاد غرب آسيا الأمير علي بن الحسين وبعض المسؤولين العراقيين.قدم نادي فالنسيا الاسباني، تعازيه بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي اليوم الاحد.وتوفي راضي صباح أمس الاحد، بسبب مضاعفات اصابته ب‍فيروس كورونا «كوفيد 19».وذكر حساب النادي الاسباني الناطق باللغة العربية في تغريدة له على «تويتر»، «يتقدم نادي فالنسيا، بأصدق عبارات التعازي لعائلة لاعب منتخب العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم بعد إصابته ب‍فيروس كورونا».ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب «القرن العشرين» في العراق.ونعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي.وتوفي احمد راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا. وذكر الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن « خالص تعازي الاتحاد الدولي لأسرة وأصدقاء أسطورة منتخب العراق أحمد راضي الذي توفي اليوم عن عُمر 56 سنة». وأضاف «رحم الله اللاعب الكبير وسنتذكره دائماً كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل أحمد راضي.. جدل كبير وتبرؤ من المسؤولية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل أحمد راضي.. جدل كبير وتبرؤ من المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).