بولتون: ساصوت لبايدن في انتخابات الرئاسة

2020/06/22 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق الجمهوري جون بولتون، أنه سيصوت لصالح المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن يدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب.وقال بولتون لصحيفة “ديلي تلغراف”: “في 2016 دعمت ترامب على حساب هيلاري كلينتون.والآن، بعد أن رأيت هذا الرئيس عن كثب، لا يمكنني القيام […]

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