العلماء يحذرون من الذكاء الاصطناعي

2020/06/22 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر العلماء من الخوارزميات المكتشفة في عمل الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنوا عن تغير في كود البرنامج باستمرار وظهور حلول غير متوقعة للمهام.سمح تطوير الذكاء الاصطناعي للبشرية بتوسيع درجة الحوسبة بشكل كبير وإدخال التكنولوجيا العالية حتى في الحياة اليومية.على الرغم من ذلك ، كما لاحظت عالمة الرياضيات، كاتي أونيل، هناك أيضًا سلبيات في […]

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