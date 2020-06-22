2020/06/22 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر علماء جامعة لينز النمساوية، مادة جديدة مرنة ومتينة ورخيصة وصالحة للأكل، وصنعوا منها روبوتا على شكل خرطوم فيل، يمكنه تحريك الأشياء.فما السبب؟ وتفيد مجلة Nature Materials ، بأن الفريق العلمي برئاسة مارتن كالتنبيرنير من جامعة لينز ، ابتكر هذا الروبوت من الجيلاتين الاعتيادي، يحميه الغليسرين من الجفاف، كما أضيف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يبتكرون روبوت على شكل خرطوم فيل صالح للأكل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يبتكرون روبوت على شكل خرطوم فيل صالح للأكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).