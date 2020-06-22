توقعات حالة الطقس اليوم في عموم المحافظات

2020/06/22 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير مدينة سيد الاوصياء، مظفر محمد شعبان، الاثنين (22 حزيران 2020)، أن العتبة الحسينية قررت تحويل المدينة من مكان لحجر الملامسين إلى مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال شعبان في تصريح صحفي، إنه

بغداد اليوم- متابعة

دعتْ لجنة التربية النيابية، الاثنين (22 حزيران 2020)، وزارة التربية الى اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط أسوة بباقي المراحل.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي، إن "الوضع الصحي العام وتفش

بغداد اليوم _ بغداد

قدم رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، تعازيه بوفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي، نتيجة اصابته بفيروس كورونا، مؤكدا ان احمد راضي من الرموز العراقية المهمة.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغد

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