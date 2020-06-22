تأهيل بنايتين بالمدينة الرياضية في البصرة لحجر المصابين بكورونا

2020/06/22 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، مباشرة وزارة النفط بأجراءات تأهيل بنايتين في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة لاستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي .

وقال عبد الجبار في بيان للوزارة، إن "هذه المبادرة جاءت أستجابة لطلب محافظ البصرة، بعد أزدياد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد".

وأضاف، أن الوزارة "ستقوم بتأهيل وتجهيز وتأثيث هذه الأبنية بالمستلزمات الضرورية وبصورة عاجلة، وبالتنسيق مع أدارة المحافظة وخلية الأزمة والجهات الصحية ".

وأشار عبد الجبار الى "قيام الوزارة في وقت سابق، بتأهيل شامل لثلاثة أبنية بالمدينة الرياضية لنفس الغرض وعلى نفقة صندوق المنافع الاجتماعية ومباشرتها بأستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي ".

من جهة أخرى كشف وزير عن تخصيص مبلغ (100 الف دولار) لدعم التعليم الالكتروني في جامعة البصرة، مؤكداً على "ضرورة دعم القطاع العلمي وخصوصاً في هذه الظروف المعقدة والصعبة بسبب خطورة أنتشار جائحة كورونا المستجد، والذي تعذر على الطلبة الوصول الى مقاعد الدراسة، والتعويض عنها بالتعليم الالكتروني أو عن بعد، وذلك تطبيقاً لتعليمات خلية الازمة ، فضلاً عن حماية طلبتنا والهيئات التدريسية والعلمية .

وكانت وزارة قد خصصت في وقت سابق مبلغ (2 مليون و500 الف دولار ) لدعم القطاع الصحي وخلية الازمة في محافظة البصرة.

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وقالت و

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أعلنت السلطات الصحية المصرية اليوم الأحد، تسجيل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء التفشي إلى 2193 والإصابات إلى 55233.

في المقابل، خرج 409 م

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وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوي

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