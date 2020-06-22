2020/06/22 | 10:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المدن والمخيمات ..أرقام رسمية عن اللاجئين السوريين في تركيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئون سوريون في تركيا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئون سوريون في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).