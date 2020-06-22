لبحث الوضع في ليبيا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

2020/06/22 | 10:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت الأمانة العامة لجامــــعة الدول العربية، أمس الأحد، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ عبر الفــــيديو لوزراء الخارجية العـــــرب لبحث الـــوضع في ليبيا اليوم الاثنين.وجاء ذلك بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وقد حصل الطلب على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من عدة دول.ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

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