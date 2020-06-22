محافظ البصرة: كل مناطق المحافظة بأقضيتها ونواحيها والمركز شملت بالإعمار

2020/06/22 | 10:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأكد محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيدانيّ، خلالَ لقاءٍ متلفز عبر شاشة قناة دجلة وفي برنامج «القرار لكم»، إن المحافظة شهدت حملة عمرانيّة شملت كل مناطق المحافظة وظهرت معالمها واضحة في المركز وبعض الأقضية، معتبراً إن المحافظة أفضل محافظات العراق من ناحية المشاريع العمرانيّة.وقال العيدانيّ «كل المناطق والأقضية والنواحي شملت بالإعمار ضمن خطة 2019، ونحتاج مزيداً من الوقت لتظهر ملامحها، وكثير منها بانت عليها مراحل العمل سيما في مركز المدينة»، مستذكراً إنه “استوقفني موقف ذكره أحد الناشطين في التظاهرات عن حي شعبي في ناحية أم قصر أسس في سنة 1973 والآن وضعنا له أعمال البنى التحتيّة والعمرانيّة، وساهمنا بإحيائه من جديد”.وفي سياقٍ متصل أكد محافظ البصرة، إن “الحكومة المحلية دعمت خروج المتظاهرين ووفرت لهم الحماية الكاملة والقوات الأمنية تحملت الكثير من الاعتداءات والتجاوزات سيما التظاهرات الأخيرة بالقرب من مبنى مجلس النواب العراقيّ”، مؤكداً إنه “باستطاعتي التضحية بنفسي من أجل البصرة، ولا أفكر أبداً بتقديم الاستقالة على حساب المحافظة وأهلها، وتصديت لكل الواقع المزري للمدينة ونقلنا الكثير من الأحياء السكنية من حالها السيء إلى أفضل حال، وجعلناها من أفضل المناطق في العراق وسنستمر بحركة العمران في المدينة”.

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