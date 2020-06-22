2020/06/22 | 10:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مراسل “العهد نيوز” في ذي قار، اليوم الاثنين أن شرطة المحافظة قامت بقطع سيطرة سيد خضير الواقعة جنوب المحافظة بالصبات الكونكريتية.وقال المراسل، أن “سيطرة سيد خضير والتي تعتبر مدخل المحافظة الجنوبي وتربطها بالبصرة قد تم اغلاقها بالصبات الكونكريتية تطبيقا لحظر التجوال”.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قطع سيطرة رئيسية جنوب الناصرية بالكونكريت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قطع سيطرة رئيسية جنوب الناصرية بالكونكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).