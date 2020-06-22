2020/06/22 | 10:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يصدر بيانا بشأن عودة المدان رافع العيساوي بعلم رئاستي الجمهورية والوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يصدر بيانا بشأن عودة المدان رافع العيساوي بعلم رئاستي الجمهورية والوزراء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يصدر بيانا بشأن عودة المدان رافع العيساوي بعلم رئاستي الجمهورية والوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).