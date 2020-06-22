2020/06/22 | 10:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار.. 8 حالات وفاة جديدة وتكليف لجنة لاعداد دراسة باسباب ارتفاع الاصابات بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. 8 حالات وفاة جديدة وتكليف لجنة لاعداد دراسة باسباب ارتفاع الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. 8 حالات وفاة جديدة وتكليف لجنة لاعداد دراسة باسباب ارتفاع الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).