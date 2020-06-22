لجنة نيابية: العلاج الروسي يجب ان يكون معتمدا من الصحة العالمية

2020/06/22 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..علق عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، الاثنين، على استخدام العراق العلاج الروسي ” أفيفافير” دون اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية وقال العميري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شراء العلاج الروسي الخاص بفيروس كورونا ينبغي أن يكون معتمدا رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية”.وأضاف أن “الكثير من العلاجات العالمية التي […]

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