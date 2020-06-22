2020/06/22 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة من اللواء 110 للحشد الشعبي، الاثنين، مادة الكرستال المخدرة في احدى مضافات داعش في ديالى .وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي انه “ضمن عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة عثرت قوة من اللواء 110 للحشد على مضافة لداعش في قرية أبو هذال في ديالى وتم ضبط مادة الكرستال المخدرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من اللواء 110 للحشد تضبط مادة الكرستال المخدرة بأحد مضافات داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من اللواء 110 للحشد تضبط مادة الكرستال المخدرة بأحد مضافات داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).