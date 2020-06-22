وفاة فنان شعبي في محافظة السليمانية بفيروس كورونا

2020/06/22 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان الشعبي المعروف في محافظة السليمانية، عطا جاوشين، الاثنين، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.وذكرت دائرة الصحة في السليمانية في بيان ، انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا صباح اليوم بينهما الفنان الكوردي الشعبي المعروف عطا جاوشين إثر اصابتهما بفيروس كورونا”.وكان الفنان الراحل قد ادخل إلى المستشفى منذ أيام بعد إصابته بفيروس

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