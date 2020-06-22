الحشد الشعبي يضبط مخدرات في مضافة لـ”داعش” بديالى

2020/06/22 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضبطت قوة من اللواء 110 للحشد الشعبي، الاثنين، مادة الكرستال المخدرة في احدى مضافات تنظيم “ داعش” الإجرامي في ديالى .وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “ضمن عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة عثرت قوة من اللواء 110 للحشد على مضافة لداعش في قرية […]

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