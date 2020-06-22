السلمي يؤكد للحلبوسي مساندة البرلمان العربي الكاملة للعراق في حفظ سيادته

2020/06/22 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي الأوضاع الراهنة في المنطقة والاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أكد فيه السلمي لرئيس مجلس النواب، موقف أعضاء البرلمان العربي الرافض وإدانتهم الاعتداءات … Readmore

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