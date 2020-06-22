الشباب والرياضة النيابية تطالب الحكومة بتسمية معلب الزوراء باسم أحمد راضي

2020/06/22 | 10:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عباس عليوي، الاثنين، الحكومة الاتحادية بتخليد ذكرى الراحل احمد راضي عبر تشيد نصبا يليق بانجازه الكروي، فضلا عن تسمية ملعب نادي الزوراء باسمه.وقال المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الشباب النائب عباس عليوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عباس […]

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