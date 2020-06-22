بالصور: العثور على “شيء غير متوقع” في إحدى كهوف “داعش” ضمن علميات ابطال العراق

2020/06/22 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، العثور على “مادة الكرستال المخدرة” في إحدى “جحور داعش” بحسب تعبير الهيئة، وذلك ضمن عمليات ابطال العراق التي انطلقت اليوم.وقالت الهيئة في تغريدة على موقعها الرسمي بتويتر ورصدتها “يس عراق”، إنه “ضمن عمليات ابطال العراق ، قوات الحشد الشعبي تعثر على مادة الكريستال المخدرة داخل […]

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