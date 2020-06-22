‎الحشد الشعبي: عمليات أبطال العراق مستمرة حتى دحر فلول الإرهاب

2020/06/22 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد عمليات ديالى الحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين، عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة مستمرة حتى يتم دحر فلول الإرهاب، لافتا الى ان هناك تنسيقا عاليا بين القطعات المشاركة في العملية.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وبإسناد طيران الجيش انطلقت صباح اليوم بعمليات أبطال […]

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