مركز: “صدمة” وزارة الاتصالات لمهربي الإنترنت خطوة على الطريق الصحيح

2020/06/22 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد مركز مراقبة الإنترنت، الاثنين، “بعمليات الصدمة” التي اطلقتها وزارة الاتصالات لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في محافظات ديالى ونينوى” .وقال المركز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “وزارة الاتصالات بدأت تضع خطواتها على الطريق الصحيح من خلال عملية تستحق التقدير والاشادة رغم طول انتظارها”، مبينا أن “الوزارة مطالبة بفرض هيبة الدولة، […]

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