تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع كورونا

2020/06/22 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر طبية بمستشفى “أبو خليفة” للعزل الطبي بالإسماعيلية، بأن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي “تدهورت بشكل كبير” خلال الساعات الماضية.وأضافت المصادر، أنه جرى نقل رجاء الجداوي على جهاز “تنفس اختراقي” متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز “سيباب”، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأكسجين

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