محاكمة نجمة مصرية لتهربها من دفع آلاف الجنيهات للضرائب

2020/06/22 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل الفنانة المصرية هنا شيحة أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتهمة التهرب من دفع آلاف الجنيهات للضرائب.وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، عن تهرب شيحة من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة الممتدة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات “بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، و

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