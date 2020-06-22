الحلبوسي يكشف بالارقام أعداد المصابين بفيروس كورونا من النواب وموظفي مجلس النواب

2020/06/22 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا.وقال الحلبوسي، خلال لقاء متلفز، إن “ستة من النواب إصيبوا بفيروس كورونا، وهم أبلغوني بذلك”.ولفت الحلبوسي إلى أن “هناك أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف … Readmore

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